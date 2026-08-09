அரூரில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம் திறப்பு
அரூரில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம் திறப்பு
ADDED : ஆக 09, 2026 02:59 AM
அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூரில், புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம் திறப்பு விழா நேற்று நடந்தது. சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்-மாதிகாரி காணொலி காட்சி வாயிலாக நீதிமன்றத்தை திறந்து வைத்தார். தர்மபுரி மாவட்ட முதன்மை மற்றும் அமர்வு நீதிபதி திருமகள் வரவேற்றார்.
சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியும், தர்மபுரி மாவட்ட பொறுப்பு நீதிபதியுமான ஸ்ரீமதி, சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதி-பதி அருள்முருகன் ஆகியோர் காணொளி வாயிலாக பேசுகையில், ''அரூரில் கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம் அமைய வேண்டும் என்-பது, அரூர் மற்றும் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பகுதி மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கை. இதனால், தர்மபுரி முதன்மை நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கும் சிவில் மற்றும் குற்றவியல் வழக்குகள் விரைவாக விசாரிக்கப்படும்.நீதிமன்ற வழக்குகள் தொடர்பாக அரூர், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பகுதி மக்கள், 60 கி.மீ., துாரம் பயணம் செய்து தர்மபுரிக்கு செல்ல வேண்டியதில்லை. இதனால் பொதுமக்களின் பயண செலவுகள் குறையும். கிராமப்புற ஏழை, எளிய மக்கள், பெண்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட அனை-வரும் எளிதில் நீதிமன்றத்தை அணுக முடியும். ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர், பெண்கள் தங்கள் உரிமை தொடர்பான வழக்கு-களை விரைவாக நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய முடியும்,'' என்றார்.
விழாவில், தர்மபுரி மாவட்ட கூடுதல் நீதிபதி ஜோதி, தர்மபுரி தலைமை குற்றவியல் நடுவர் முகமது ரிஸ்வானுல்லா ஷெரீப், தர்-மபுரி மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன், அரூர் வக்கீல்கள் சங்க தலைவர் முத்துராஜா, செயலாளர் தவமணி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.