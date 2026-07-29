/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ தர்மபுரியில் விரைவில் செவிலியர் கல்லுாரி
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:22 AM
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தர்மபுரி; தர்மபுரியில், செவிலியர் கல்லுாரி அமைக்கக்-கோரி, தர்மபுரி, பா.ம.க., - எம்.எல்.ஏ., சவுமியா சென்னை தலைமை செயலகத்தில், மருத்துவக்-கல்வி மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தார். இதற்கு பதில-ளித்து, அவருக்கு மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சரின் நேர்முக உதவியாளர் செந்தில்மு-ருகன் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் கூறியுள்ளதா-வது:
தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மற்றும் மருத்துவமனையில், அரசு செவிலியர் கல்லுாரி தொடங்க, உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரி-யிருந்தீர்கள். இது தொடர்பாக, தர்மபுரி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில், ஆண்டுதோறும், 100 மாணவர்கள் சேர்க்கை திறனுடன் கூடிய, மாதிரி பி.எஸ்சி., செவிலியர் கல்லுாரி விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளது. இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.