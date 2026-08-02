கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை அதிகாரிகள் தினமும் கண்காணிக்க வேண்டும்: சவுமியா
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை அதிகாரிகள் தினமும் கண்காணிக்க வேண்டும்: சவுமியா
ADDED : ஆக 02, 2026 02:38 AM
தர்மபுரி: ''தர்மபுரி நகராட்சியில், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை அதி-காரிகள் தினமும் கண்காணிக்க வேண்டும்,'' என, தர்மபுரி, பா.ம.க., - எம்.எல்.ஏ., சவுமியா கூறினார்.
தர்மபுரி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட, மதிகோண்பாளையத்திலுள்ள பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை ஆய்வு செய்த அவர், பின்னர், நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:தர்மபுரி நகராட்சியின், 33 வார்டுகளில், 19ல் பாதாள சாக்கடை மூலம் சேகரமாகும் கழிவுநீர், மதிகோண்பாளையம் மற்றும் காந்-திப்பாளையத்திலுள்ள சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் சுத்திகரிக்கப்படு-கிறது. மீதமுள்ள, 14 வார்டுகளின் கழிவுநீர் சனத்குமார் நதியின் கால்வாய் மற்றும் ராமாக்காள் ஏரியில் கலக்கிறது. நல்ல நீரில், கழிவு நீர் கலப்பது சட்டப்படி குற்றம். தர்மபுரி நகராட்சிக்கு, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அபராதம் விதித்துள்ளது. இந்த கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் துர்நாற்றத்-துடன், கொசுத்தொல்லை, காய்ச்சல் மற்றும் தோல் நோய்கள் ஏற்-படுகிறது. இதற்கு காரணம் சாக்கடை நீர் தான். சுத்திகரிப்பு நிலையம் தினமும் செயல்படுவதில்லை. சுத்திகரிக்கப்படாமல் கழிவு நீர் வெளியேற்றப்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்-டுகின்றனர். இங்கு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் அளவீட்டு கருவி பழுதாகி விட்டது. அதை சரிசெய்ய, 35 லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் என்கின்றனர். சுத்திகரிப்பு நிலையம் தினமும் இயங்-குவதை அதிகாரிகள் கண்காணிக்க வேண்டும். மேகதாது அணை பிரச்னையில், தமிழக அரசு வழக்கு தொடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
அப்போது, பா.ம.க., கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் அரசாங்கம், மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் வெங்கடேஸ்வரன் உடனிருந்தனர்.