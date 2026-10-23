ஒரு கிலோ தக்காளி ரூ.34 விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

ADDED : அக் 01, 2026 03:50 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டத்தில் வரத்து குறைவால், தக்காளி விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
அடைந்துள்ளனர்.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் தக்காளி அதிகம் விளைவிக்ககூடிய பாலக்-கோடு, மாரண்டஹள்ளி, காரிமங்கலம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகு-திகளில் கடந்த, 6 மாதங்களாக வறட்சி நிலவியது. இதனால், தக்-காளி சாகுபடி பரப்பு குறைந்தது. கடந்த வாரங்களில் பெய்த கன-மழையால், தக்காளி வரத்து குறைந்துள்ளது. தர்மபுரி மாவட்டத்-திலுள்ள பாலக்கோடு தக்காளி மார்க்கெட்டிலிருந்து ஈரோடு, திண்-டுக்கல், கோவை, மதுரை, கோயம்பேடு உள்ளிட்ட காய்கறி மார்க்கெட்டிற்கு தக்காளி அதிகளவில் அனுப்பப்படுகிறது. தர்ம-புரி மாவட்ட உழவர் சந்தைகளில் நேற்று முன்தினம் ஒரு கிலோ தக்காளி, 30 ரூபாய் என விற்ற நிலையில், நேற்று மேலும் விலை உயர்ந்து, 34 ரூபாய் என விற்பனையானது. வெளி மார்க்-கெட்டில், ஒரு கிலோ தக்காளி, 45 முதல், 50 ரூபாய் வரை விற்-பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்த விலை உயர்வு, தக்காளி பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.