/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ரயில் மோதி ஒருவர் சாவு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:33 AM
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மொரப்பூர்; மொரப்பூர் அருகே, ரயில் மோதி ஒருவர் உயிரி-ழந்தது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
சேலம் - ஜோலார்பேட்டை வழித்தடத்தில், மொரப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் உள்ளது. நேற்று காலை, 10:20 மணிக்கு மொரப்பூர் - தொங்கனுார் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு இடையே கொண்டையம்பட்டி என்ற இடத்தில், 40 வயது மதிக்கத்தக்க நபர் ஒருவர் ரயில் தண்டவா-ளத்தை கடக்க முயன்றார். அப்போது, சேலம் நோக்கி சென்ற சரக்கு ரயில் மோதியதில், அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரி-ழந்தார். தகவலின்படி சம்பவ இடத்திற்கு வந்த சேலம் ரயில்வே போலீசார் சடலத்தை மீட்டு விசாரணை மேற்கொண்டனர். உயிரிழந்தவர் யார், எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் என தெரியவில்லை.