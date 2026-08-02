பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஒன்றிய அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம்
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஒன்றிய அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம்
ADDED : ஆக 02, 2026 02:39 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மேற்கு, கிழக்கு ஒன்றி-யங்களில் உள்ள மோளையானுார், பூதநத்தம் உள்ளிட்ட ஊராட்சி-களில், அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் சந்திப்பு மற்றும் ஆலோசனை கூட்டம், ஒன்றிய செயலாளர்கள் சேகர், விஸ்வநாதன் தலை-மையில் நடந்தது. மாவட்ட துணைச்செயலாளர் ராஜேந்திரன், தர்-மபுரி நகர செயலாளர் பூக்கடை ரவி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்-தனர்.
இதில், தர்மபுரி கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் டாக்டர் அசோகன், கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்து சால்வை அணிவித்து, கட்சி வளர்ச்சி பணிகள் குறித்து, ஆலோசனை வழங்கி பேசியதா-வது:மாவட்ட செயலாளராக பணியாற்ற வாய்ப்பு வழங்கிய, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலாளர், இ.பி.எஸ்.,க்கு நன்றியை தெரி-வித்துக் கொள்கிறேன். வரும் உள்ளாட்சி மன்றத்தேர்தலை எதிர்-கொள்ள அனைவரும் தயாராக வேண்டும். அ.தி.மு.க., நிர்வா-கிகள் சோர்ந்து போகக்கூடாது. தர்மபுரி மாவட்டம், அ.தி.மு.க., கோட்டை என்பதை தொடர்ந்து நிரூபித்து வருகிறோம். உள்-ளாட்சி தேர்தலிலும் அதை நிரூபிக்க வேண்டும். கட்சிக்காக உழைப்பவர்களை, அ.தி.மு.க., என்றைக்கும் கைவிடாது.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
இதேபோன்று, கடத்துார் மேற்கு, கிழக்கு ஒன்றியங்களிலும் நிர்-வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம் நடந்தது. நிகழ்ச்சியில் ஒன்றிய செயலா-ளர்கள் மதிவாணன், முருகன், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தென்னரசு, பொ.மல்லாபுரம் நகர செயலாளர் ராஜா, கடத்துார் நகர செய-லாளர் சந்தோஷ், சசிகுமார், கிருபாநிதி உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.