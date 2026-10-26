கார், சரக்கு வாகனங்கள் நிறுத்துவதால் டவுன் பஸ் ஸ்டாண்டில் இடையூறு
கார், சரக்கு வாகனங்கள் நிறுத்துவதால் டவுன் பஸ் ஸ்டாண்டில் இடையூறு
UPDATED : அக் 19, 2026 02:59 AM
ADDED : அக் 19, 2026 02:05 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி டவுன் பஸ் ஸ்டாண்டில் பைக், கார், சரக்கு வாகனங்கள் மற்றும் தள்ளு வண்டிகள் உள்ளிட்டவை நிறுத்துவதால், பஸ் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுவதாக பயணிகள் குற்றசாட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.
தர்மபுரி நகரத்தின் மையப்பகுதியில் டவுன் பஸ் ஸ்டாண்ட் அமைந்துள்ளது. இந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து காரிமங்கலம், பென்னாகரம், பாப்பாரப்பட்டி, நல்லம்பள்ளி, கம்பைநல்லுார், கடத்துார், பொம்மிடி, மொரப்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு, 96 அரசு டவுன் பஸ்கள், 26 மினி பஸ்கள், 5 தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது. இது பகுதியில் காலை வேளையில் பூ மார்க்கெட் செயல்படுகிறது. இங்கு வரும் பயணிகள் மற்றும் நுகர்வோர், அவர்களுடைய பைக் மற்றும் கார்களை பஸ் ஸ்டாண்டில் நிறுத்தி விட்டு செல்கின்றனர். மேலும், தள்ளுவண்டிகள் மற்றும் மினி சரக்கு வாகனங்கள் பஸ் ஸடாண்டில் தினந்தோறும் நிறுத்தி வருகின்றனர். இதன் காரணமாக, பஸ்களை நிறுத்த இடம் இல்லாமல் போக்குவரத்து இடையூறு ஏற்படுகிறது.
பண்டிகை காலங்களில் பல மணிநேரம் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இதனால், பயணிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர். இது குறித்து, போக்குவரத்து போலீசார் அவ்வப்போது கண் துடைப்பிற்காக நடவடிக்கை எடுக்கின்றனர். மீண்டும் பழையபடி தனியார் வாகனங்களின் ஆக்கிரமிப்பால், பஸ் ஸ்டாண்ட் வளாகம், போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி வருகிறது. இதனை நிரந்தரமாக கட்டுப்படுத்த பைக், கார் மற்றும் சரக்கு வாகனங்கள் பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள் செல்வதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க, பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.