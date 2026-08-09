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ஓய்வூதியர் கூட்டமைப்பு ஆர்ப்பாட்டம்

ஓய்வூதியர் கூட்டமைப்பு ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஆக 09, 2026 03:00 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 03:00 AM

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தர்மபுரி: அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக்கோரி, தமிழ்நாடு அரசு ஓய்வூதியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில், தர்மபுரி பி.எஸ்.என்.எல்., அலுவலகம் முன், ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

மாவட்ட தலைவர் பழனிசாமி தலைமை வகித்தார். செயலாளர் விஜயன், செயலாளர் பெருமாள், பொருளாளர் கேசவன் ஆகியோர் கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினர்.இதில், 8-வது ஊதியக்குழுவில் ஓய்வூதியர்கள் தொடர்பாக ஒரு பிரிவை இணைத்து, ஓய்வூதியர் அமைப்புகள் முன்வைத்துள்ள கோரிக்கைகளை பரிசீலித்து, இதுவரை வழங்கப்பட்ட ஓய்வூதிய உயர்வை போன்ற பரிந்துரையை ஊதியக்குழு வழங்க வேண்டும். 'ஓய்வூதிய மறுசீரமைப்பு' என்ற பெயரில் ஓய்வூதியர்களிடையே பிரிவினையை ஏற்படுத்தும் வகையில், லோக்சபாவில் நிறைவேற்-றப்பட்ட தீர்மானத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்.

குடும்ப பாதுகாப்பு நிதியை, 1.50 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். ஓய்வூதிய திட்டத்தில் உள்ள சத்துணவு, அங்-கன்வாடி உள்ளிட்ட ஓய்வூதியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய-மாக, 7,850 ரூபாய் வழங்க வேண்டும். ஒப்பந்த தொழிலாளி-யாக பணியாற்றிய காலத்தையும் கணக்கில் கொண்டு ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும்.

அரசு வாரியங்கள் வெளியிட்ட காசில்லா மருத்துவ உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மீட்பு தொகையை வழங்க வேண்டும். மருத்துவக் காப்பீட்டு திட்டத்தை போக்குவரத்து உள்ளிட்ட பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணியாற்றிய ஓய்வூதியர்களுக்கும் அமல்படுத்த வேண்டும், என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.

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