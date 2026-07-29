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/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ குவாரியில் கனிமவள கொள்ளை, விதி மீறி கிரஷர் நிலத்தடி நீர், விவசாய நிலம் பாதிப்பதாக மக்கள் கண்ணீர்

குவாரியில் கனிமவள கொள்ளை, விதி மீறி கிரஷர் நிலத்தடி நீர், விவசாய நிலம் பாதிப்பதாக மக்கள் கண்ணீர்

குவாரியில் கனிமவள கொள்ளை, விதி மீறி கிரஷர் நிலத்தடி நீர், விவசாய நிலம் பாதிப்பதாக மக்கள் கண்ணீர்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:25 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:25 AM

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கிருஷ்ணகிரி; காவேரிப்பட்டணம் அருகே, பல நுாறு அடி அளவில் நடந்த கனிமவளக் கொள்ளை, விதி மீறி இயங்கும் கிரஷரால், நிலத்தடி நீர் மாசடைந்தும், விவசாய நிலங்கள் பாழாகியும் உள்ளதாக, மக்கள் கண்ணீர் வடிக்கின்றனர்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் மொத்தம், 320க்கும் மேற்பட்ட கல் மற்றும் கிரானைட் குவாரிகள் உள்ளன. பல இடங்களில் அனுமதியின்றியும், அரசு புறம்போக்கு நிலங்களிலும் கனிமவள திருட்டு நடக்கிறது. கல்குவாரிகளில், அனுமதித்த அளவை விட, மிக அதிக ஆழத்தில் தோண்டி, கனிமவள கொள்ளை நடக்கிறது. புகார் அளித்-தாலும், அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு உள்ளது.காவேரிப்பட்டணம் அடுத்த கரடிஹள்ளி பஞ்., தேவர்முக்குளத்தில், ஒரு குவாரி செயல்படுகி-றது. இதையொட்டி, 30க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ள நிலையில், அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள், 25க்கும் மேற்பட்ட மனுக்கள் அளித்தும் பலனில்லை. குவாரி அருகி-லேயே விதிகளை மீறி, கிரஷர் செயல்படுவதா-கவும் குற்றச்சாட்டு உள்ளது.

இது குறித்து, அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:

எங்கள் பகுதி குவாரியில் பெரும் கனிமவளக் கொள்ளை நடந்துள்ளது. குவாரியில் வெடி வைக்கும்போது, வீடுகளின் மேல் கற்கள் விழுந்து கூரைகள் சேதமாகின. நிலத்தடி நீர் மாசடைந்து, அவர்கள் குவாரிக்கு பயன்படுத்தும் கெமிக்கல் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இது குறித்து பலமுறை புகாரளித்த நிலையில், கடந்த, 10 நாட்களுக்கு முன் அதிகாரிகள், பதில் அனுப்பி உள்ளனர். அதில், குவாரியின் குத்தகை காலம் முடிந்து விட்டது. குவாரில் நீர் தேங்கியிருப்பதால், கற்கள் வெட்டி எடுத்ததை அளக்க முடியாது எனக்கூறி-யுள்ளனர். தற்போது குவாரியில் தண்ணீரே இல்லை. இருப்பினும் குவாரியை அளக்க, அதி-காரிகள் தயங்குவது ஏன். மேலும் வீடுகள் அருகே, விதிகளை மீறி கிரஷரில் இருந்து பரவும் கல் துாசியால், விவசாய நிலங்கள், வீடுகள், சாலை-களில் அவை படிந்து, விவசாய நிலங்கள் பாழாகி உள்ளன. போர்வெல்லின் நிலத்தடி நீர், 1,000 அடிக்கு கீழ் சென்று விட்டது. இது குறித்தும் கனி-மவளத்துறை, மாசு கட்டுப்பாட்டுத்துறை மற்றும் அனைத்து அலுவலகங்களுக்கும் புகார் அனுப்பி உள்ளோம். அதிகாரிகள் ஓரிருவர், பெயரளவிற்கு வந்து செல்கின்றனர். இதுவரை எந்த நடவடிக்-கையும் இல்லை.

இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.

இது குறித்து, கிருஷ்ணகிரி தாசில்தார் ராஜலட்-சுமி கூறுகையில், ''அப்பகுதியில் ஆய்வு நடத்த உள்ளேன். விதிமீறல், தவறு இருக்கும் பட்சத்தில் உடனடியாக நடவடிக்கை மற்றும் இது குறித்த அறிக்கையை அரசுக்கு அனுப்பி வைக்க நடவ-டிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.

கடந்த மே மாத இறுதியில் விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்ட, 7 குவாரிகளுக்கு, 'சீல்' வைத்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்த நிலையில், தற்-போதும் அதுபோன்ற நடவடிக்கைகளை எடுத்து விவசாய நிலங்களை காக்க, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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