மயானத்துக்கு ஒதுக்கிய நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு இறுதிச்சடங்கு செய்ய முடியாமல் மக்கள் தவிப்பு
மயானத்துக்கு ஒதுக்கிய நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு இறுதிச்சடங்கு செய்ய முடியாமல் மக்கள் தவிப்பு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:38 AM
தர்மபுரி; தர்மபுரி அருகே, கிராம மக்கள் மயானம் இல்-லாமல் தவித்து வருகின்றனர். அரசால், மயா-னத்துக்கு ஒதுக்கிய நிலங்களை சிலர் ஆக்கிரமித்-துள்ள நிலையில், இறுதிச்சடங்கு செய்ய மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம், பாளையம்புதுார் பஞ்.,க்குட்-பட்ட காமராஜ் நகரில், 100க்கும் மேற்பட்ட குடியி-ருப்புகளில், 500க்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்-றனர். விவசாயம், கால்நடை வளர்த்தல் பிரதான தொழிலாக உள்ள இந்த கிராமத்தில் மயான வசதி இல்லை. இப்பகுதி மக்கள் இறந்தவர்களை புதைக்கும் வழக்கம் கொண்டவர்களாக உள்ள நிலையில், மயானம் இல்லாமல் வீட்டின் அருகே இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்து, சமாதி கட்டி வருகின்றனர். மேலும் மயான வசதி கோரி, பல ஆண்டுகளாக மனுக்கள் அளித்தும், போராட்டம் நடத்தியும் எந்த அரசும் செவி சாய்க்கவில்லை.இது குறித்து, அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பிறகு கடந்த, 2001ல், அரசு துவக்கப்பள்ளி, அங்கான்வாடி மையம் உள்ளிட்டவைகளை அரசு கட்டி கொடுத்-தது. 1996 முதல் காமராஜ் நகர் பகுதிக்கு மயானம் கோரி மனு அளித்து வருகிறோம். எங்கள் பகு-தியில் நிலம் உள்ளவர்கள், வீட்டின் அருகே தோட்டத்தில் உறவினர்களை புதைத்து சமாதி கட்டி உள்ளனர். நிலம் இல்லாத ஏழைகள் உறவி-னர்களின் சடலங்களை எவ்வாறு அடக்கம் செய்ய முடியும்.
பக்கத்து கிராமங்களில் உள்ளவர்கள், எங்கள் ஊர் சடலங்களை அடக்கம் செய்ய மறுக்கின்றனர். இதனால், நகராட்சிக்குட்பட்ட மின் மயானத்திற்கு எடுத்து சென்று எரித்து வருகிறோம். இறந்தவர்-களுக்கு இறுதிச்சடங்கு செய்யக்கூட முடிய-வில்லை. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், காமராஜ் நகர் ஒட்டியுள்ள நீர்தேக்க குளத்தையொட்டி, 78 சென்ட் நிலத்தை ஒதுக்கி உள்ளதாக கூறினர். ஆனால் அந்த இடங்கள் முழுவதும் தற்போது ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளது. கடந்த, 30 ஆண்டுக-ளுக்கு மேல், நுாற்றுக்கணக்கான போராட்டம் நடத்தியும் அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளவில்லை.
இவ்வாறு, கூறினர்.