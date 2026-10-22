'சிசிடிவி' கேமராக்களை பொருத்த மக்கள் கோரிக்கை

ADDED : அக் 12, 2026 02:27 AM
அரூர்: அரூர் நகராட்சி, 3வது வார்டில், 900க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக் கின்றனர். இங்குள்ள சாலை கள், தெருக்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில், சிசிடிவி கேமராக்களை பொருத்த வேண் டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இது குறித்து அவர்கள் கூறியதாவது: அரூர் நகராட்சியில் பல்வேறு இடங்களில் 'சிசிடிவி' கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால், 3வது வார்டில், 'சிசிடிவி' கேமரா பொருத்தப்படவில்லை. இப்பகுதியில் இளைஞர்கள் மது மற்றும் கஞ்சா போதைக்கு அதிகளவில் அடிமையாகி, மொபைல் போன் திருட்டு, பணம் பறித்தல் உள்ளிட்ட குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடும் சம்பவம் நடக்கிறது.
எனவே, குற்றச்செயல்களை கட்டுப்படுத்தவும், குற்றவாளிகளை எளிதாக அடையா ளம் காணவும், 3வது வார்டுக்கு உட்பட்ட டாக்டர் பாஷா தெரு, கே.கே.நகர், பூந்தி மகால் தெரு, முருகர் கோவில் தெரு, திருவள்ளுவர் நகர் ஆகிய இடங்களில், 'சிசிடிவி' கேமராக்களை பொருத்த வேண்டும். இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.