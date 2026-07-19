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சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற மக்கள் கோரிக்கை

சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற மக்கள் கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:20 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:20 AM

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பாலக்கோடு: தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு பேரூராட்சியில் உள்ள எம்.ஜி., சாலை, கடைவீதி, தர்மபுரி சாலை, ஓசூர் சாலை, ஸ்துாபி மைதானம் முதல் கல்கூடஹள்ளி மேம்பாலம் வரை நெடுஞ்சா-லையை ஆக்கிரமித்து வீடுகள், கடைகள், வணிக நிறுவனங்-களால் சாலைகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் ஓசூர், மாரண்டஹள்ளி, அஞ்செட்டி, பெங்களூரு, சென்னை மற்றும் தர்மபுரி, சேலம், கோவை, பழனி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு பாலக்கோடு பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து புறநகர் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. நெடுஞ்சாலையில் இருபுறமும் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளால், போக்குவரத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. மேலும் காலை, மாலை நேரத்தில் பள்ளி கல்லுாரி வாகனங்கள், 108 அவசர ஆம்-புலன்ஸ், அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்கள் அவ்வப்போது போக்கு-வரத்து நெரிசலில் சிக்கி கொள்கின்றன.

எனவே, பேரூராட்சி நிர்வாகம் துரித நடவடிக்கை மேற்கொண்டு, சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை முழுமையாக அகற்ற வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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