ADDED : நவ 16, 2026 03:36 AM
அரூர்: அரூரில் இருந்து இரவு, 9:30 மணிக்கு, லிங்காபுரம், ஓட்டுமில், பெருமாள்கோவில், குடுமியாம்பட்டி, அச்சல்வாடி, ஒடசல்பட்டி, கூக்கடப்பட்டி, டி.புதுார் உள்ளிட்ட, 10க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களின் வழியாக, 'தடம் எண் - 12' அரசு டவுன் பஸ் பேதாதம்பட்டிக்கு இயக்கப்பட்டு வந்தது.
கொரோனா ஊரடங்கில் நிறுத்தப்பட்ட இந்த பஸ் மீண்டும் இயக்கப்படவில்லை. இதுகுறித்து வி.சி., மகளிரணி நிர்வாகி மனோன்மணி தமிழ்ச்செல்வன் அரூர் அரசு போக்குவரத்து கிளை மேலாளர் சந்திரனிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தார். அதில், நிறுத்தப்பட்ட டவுன் பஸ்சால், இரவில் வெளியூரில் இருந்து வருவோர், பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் வேலைக்கு சென்று விட்டு திரும்புவோர் பஸ் வசதி இல்லாமல் சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர். எனவே, அரசு டவுன் பஸ்சை இயக்க வேண்டும் என, தெரிவித்துள்ளார்.