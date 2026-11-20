ADDED : நவ 20, 2026 01:35 AM
ஏரியூர்: ஏரியூரில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற கோரி, வணிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் இணைந்து இருசக்கர வாகன பேரணியில் ஈடுபட்டனர்.
ஏரியூர் பஸ் ஸ்டாண்டை முழுமையாக பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும். கழிவறை, குடிநீர் வசதிகளை ஏற்படுத்தித்தர வேண்டும். ஏற்கனவே, ஏரியூரில் இயக்கி சமீபத்தில் நிறுத்தப்பட்ட, 10க்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்களை மீண்டும் இயக்க வேண்டும். சாலையோரம் நடக்கும் வாரச்சந்தைக்கு தனியிடம் ஒதுக்கீடு செய்து நடத்த வேண்டும். தெரு நாய்களை பிடிக்க வேண்டும். கடைவீதி பகுதிகளில் வாகன நெரிசலை கட்டுப்படுத்த போக்குவரத்து போலீசாரை நியமிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை நிறை வேற்ற கோரியும், தலைக்கவ சம் அணிவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தியும், ஏரியூர் அரசு பள்ளி முதல் பி.டி.ஓ., அலுவலகம் வரை இருசக்கர வாகன பேரணி நடந்தது.
ஏரியூர் வணிகர் சங்க தலைவர் கமலேசன் தலைமையில், பொதுச் செயலாளர் நரசிம்மகுமார் முன்னிலையில், 100க்கும் மேற்பட்ட வணிகர்கள், தலைக்கவசம் அணிந்து வாகன பேரணியில் ஈடுபட்டனர். இப்பேரணியை இன்ஸ்பெக்டர் சுரேஷ் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து, கோரிக்கை அடங்கிய மனுவை ஏரியூர் பி.டி.ஓ., கல்பனாவிடம் வழங்கப்பட்டது. இதில், ஏரியூர் அனைத்து வணிகர் சங்கத்தினர் மற்றும் பொதுமக்கள்
கலந்து கொண்டனர்.