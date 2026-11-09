அரூர் கடைவீதியில் அலைமோதிய மக்கள்

UPDATED : நவ 08, 2026 06:02 AM
ADDED : நவ 08, 2026 03:25 AM
அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூரை சுற்றி அதிகளவில் கிராமங்கள் உள்ளன. பண்டிகை காலங்களில் மக்கள் பல்வேறு தேவைக்கு, அரூர் நகருக்கு வந்து பொருட்களை கொள்முதல் செய்வர். தீபாவளி பண்டிகையொட்டி கடந்த, சில நாட்களாக கடை வீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிகளவில்
இருந்தது.
இன்று, (நவ.8) தீபாவளி பண்டிகை என்பதால், அரூர் கடை வீதியில், மக்கள் கூட்டம் நேற்று அலைமோதியது. ஜவுளி மற்றும் ரெடிமேட் கடைகளில் கடந்த ஒரு வாரத்தை விட பல மடங்கு விற்பனை அதிகரித்தது. அதே போல், தற்காலிக பட்டாசு கடைகளில் அதிகளவில் மக்கள் கூட்டம் இருந்தது. போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில், கடைவீதியில் இருந்து, மாரியம்மன் கோவில் தெரு வரை, சாலையின் நடுவே இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டன. திருட்டு சம்பவங்களை தடுக்கும் பணியில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். இதேபோல் தர்மபுரியில், சொந்த ஊர் திரும்பும் மக்களாலும், ஆடைகள் வாங்க குவிந்த மக்களாலும், டவுன் பஸ் ஸ்டாண்டை
ஒட்டிய, ஜவுளிக்கடை வீதியில், மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.