/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/சிமென்ட் சாலையை சீரமைக்க மக்கள் வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 08, 2026 03:25 AM
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அரூர்: அரூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் பின்புறத்தில் இருந்து, அம்பேத்கர் நகர் வழியாக, தீர்த்தமலை இணைப்பு சாலைக்கு செல்லும் சிமென்ட் சாலை உள்ளது. இச்சாலை வழியாக, சங்கிலிவாடி, செல்லம்பட்டி, கீழானுார், பொய்யப்பட்டி, மாவேரிப்பட்டி, ஈட்டியம்பட்டி, மாம்பாடி, தீர்த்தமலை உள்ளிட்ட, 40க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் மற்றும் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் தினமும் சென்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் சிமென்ட் சாலை சேதமடைந்து குண்டும், குழியுமாக உள்ளதால், வாகன ஒட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் விபத்தில் சிக்கி காயமடைகின்றனர். எனவே சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க, நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.