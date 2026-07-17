அரசு புறம்போக்கு நிலத்திற்கு வழங்கிய பட்டாவை ரத்து செய்யக்கோரி மனு
அரசு புறம்போக்கு நிலத்திற்கு வழங்கிய பட்டாவை ரத்து செய்யக்கோரி மனு
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:37 AM
தர்மபுரி: இண்டூர் அருகே, தளவாய்ஹள்ளியில் அரசு புறம்போக்கு நிலத்-திற்கு வழங்கிய பட்டாவை ரத்து செய்து, பொது பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டும் என, கிராம மக்கள் நேற்று கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:தர்மபுரி மாவட்டம், தளவாய்ஹள்ளி பஞ்., நேருநகர் கிரா-மத்தில், 100க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வரு-கிறோம். எங்கள் கிராமத்தில் சுடுகாட்டிற்கு என இடம் இல்லை. இதில், கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் உயிரிழந்தால் அவர்களை அடக்கம் செய்ய முடியாமல், பக்கத்து கிராமம் அல்லது தர்மபுரி நகராட்சி மின் தகன மயானத்திற்கு கொண்டு செல்லும் நிலை உள்ளது. எங்கள் கிராமத்தில் அரசு புறம்போக்கு நிலம், 2.50 ஏக்கர் உள்ளது. இந்த நிலத்தை அதே பகுதியை சேர்ந்த சிலர் பட்டா பெற்று நிலத்தை கையகப்படுத்தி வைத்துள்ளனர். அரசின் வழிகாட்டுதல்களை முறையாக பின்பற்றாமல் பெறப்பட்ட பட்-டாவை ரத்து செய்து, அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை மீட்டு, பொது பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.