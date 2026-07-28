/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ அரசியல் கட்சி விளம்பர பதாகைகளை அகற்ற மனு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:06 AM
அ நிறம் | அளவு
தர்மபுரி; தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு சமூக ஆர்வலர் சிவா மற்றும் சிலர் நேற்று கலெக்டர் அலுவல-கத்தில் அளித்த கோரிக்கை மனுவில் தெரிவித்-துள்ளதாவது:
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு அரசு அலுவலக கட்டடங்களில் சுற்றுச்சுவர்களில் பல்-வேறு அரசியல் கட்சிகளின் விளம்பர பதாகைகள் அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதை உட-னடியாக அகற்றி, மீண்டும் எந்த கட்சியின் விளம்பர பதாகைகளும், அரசு அலுவலகங்-களின் சுவர்களில் இல்லாதவாறு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.இவ்வாறு, அதில் தெரிவித்துள்ளனர்.