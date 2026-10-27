தொப்பூர் சுங்கச்சாவடியில் கட்டண வசூலை நிறுத்த மனு

ADDED : அக் 27, 2026 06:24 AM
தர்மபுரி: த.வா.க., தர்மபுரி மாவட்ட செயலாளர் மாதுகவுண்டர் தலைமையில், நேற்று கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று அளித்த மனுவில் தெரிவித்துள்ளதாவது: தர்மபுரி மாவட்டம் வழியாக, தேசிய நெடுஞ்சாலை எண், 44 செல்கிறது. இச்சாலை கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா மற்றும் கேரளா ஆகிய மாநிலங்களை இணைக்கும் சாலையாக உள்ளது. தர்மபுரி மாவட்டத்தில் தொப்பூர் கணவாய் பகுதியில் கடந்த, 10 ஆண்டுகளில், 478 விபத்துக்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதை தடுக்க, 905 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், உயர்மட்ட மேம்பாலம் பணி நடந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், பாளையம் சுங்கச்சாவடியில் வாகனங்களுக்கு தொடர்ந்து கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே, இச்சாலையில் செல்ல வாகன ஓட்டிகள் பல மணிநேர போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி தவிக்கின்றனர். எனவே, உயர்மட்ட பாலம் பணிகள் முடிவடைய, 3 ஆண்டுகள் வரை ஆகும் என தெரிவித்துள்ளனர். எனவே அதுவரை, பாளையம் பகுதியில் உள்ள சுங்கச்சாவடியில் அனைத்து வாகனங்களுக்கும், முழுமையான கட்டண விலக்கு வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு, அதில் தெரிவித்துள்ளனர்.