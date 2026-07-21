சுடுகாடுக்கு பாதை வசதி கேட்டு கலெக்டரிடம் மனு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:11 AM
தர்மபுரி; தர்மபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தாலுகா பண்டாரசெட்டிப்பட்டியை சேர்ந்த கிராம மக்கள், சுடுகாடுக்கு பாதை வசதி கோரி, நேற்று தர்மபுரி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
அதில் கூறியுள்ளதாவது: பண்டாரசெட்டிப்பட்-டியில் வசிக்கும் பல்வேறு சமூகத்தினருக்கு அங்-குள்ள அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் தனி, தனி சுடுகாடுகள் உள்ளன. இதற்கு செல்லும் வழியை பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வருகிறோம். தற்-போது, வழியை அருகில் உள்ள நில உரிமையா-ளர்கள் சிலர் ஆக்கிரமிப்பு செய்து வழிப்பா-தையில் உயரமான வரப்புகளை அமைத்துள்-ளனர். இதனால் இறந்தவர்களின் உடல்களை எடுத்துச் செல்லும் போது மிகவும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகிறோம். இப்பிரச்னை தொடர்பாக, வி.ஏ.ஓ., உள்ளாட்சி பிரதி நிதிகள் முன்னிலையில் பேச்சு-வார்த்தை நடத்தியும், சுமூக தீர்வு ஏற்பட -வில்லை. எனவே, சுடுகாடுக்கு செல்லும் வழி பாதை பிரச்னைக்கு தீர்வு காண்பதுடன், நிரந்தர-மாக தார்ச்சாலை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு கூறியுள்ளனர்.