தேங்கியுள்ள கழிவுநீரை அகற்ற நகராட்சி அலுவலகத்தில் மனு
தேங்கியுள்ள கழிவுநீரை அகற்ற நகராட்சி அலுவலகத்தில் மனு
ADDED : நவ 14, 2026 04:39 AM
அரூர்; அரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட மக்கான் தெரு மக்கள், நகராட்சி அலுவலகத்தில் அளித்த கோரிக்கை மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் நகராட்சி, 8வது வார்டுக்கு உட்பட்ட மக்கான் தெருவில், 50க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். இங்குள்ள சாக்கடை கால்வாயில், பிளாஸ்டிக் குப்பையுடன் கழிவுநீர் நீண்ட நாட்களாக தேங்கியுள்ளது. இவற்றை அகற்றாததால், துர்நாற்றம் வீசுவதுடன், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. சிறிதளவு மழை பெய்தாலும், கால்வாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டு, மழை நீருடன்,, கழிவு நீரும் சேர்ந்து வீடுகளுக்கு புகுந்து விடுவதால் மக்கள் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
சில நேரங்களில் விஷ ஐந்துகள் வீடுகளுக்குள் வந்து விடுகின்றன. சாக்கடை கால்வாயை துார்வார பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. தற்போது பருவமழை காலமாக இருப்பதால், நோய் தொற்று அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, போர்க்கால அடிப்படையில், தேங்கியுள்ள கழிவுநீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளனர்.