இளம்பெண்ணை திருமணம் செய்த வாலிபர் மீது போக்சோ

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:02 AM
தர்மபுரி; தர்மபுரி அடுத்த இருளர்கொட்டாயை சேர்ந்தவர் ரத்தினவேல், 25, பெயின்டர்; இவர், 17 வயது இளம்பெண்ணை கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளார். கடந்தாண்டு, ஜூலை, 11ல் ரத்தினவேல் யாருக்கும் தெரியாமல் இளம்-பெண்ணை கோவைக்கு அழைத்துச் சென்-றுள்ளார். மறுநாள் கணவாய் ஊரிலுள்ள மாரி-யம்மன் கோவிலில் இளம்பெண்ணை திருமணம் செய்துள்ளார். தொடர்ந்து, அதே ஊரில் வாட-கைக்கு வீடு எடுத்து, இருவரும் தங்கினர்.
இந்நிலையில் இளம்பெண் கர்ப்பமானார். அவரை கடந்த, 23ல் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக தர்ம-புரி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவம-னைக்கு, ரத்தினவேல் அழைத்து சென்றுள்ளார். அங்கு, மருத்துவர் பரிசோதித்ததில் இளம்பெண், 7 மாதம் கர்ப்பமாக இருப்பது தெரிந்தது. இது குறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகம் அளித்த தக-வலின் படி, தர்மபுரி அனைத்து மகளிர் போலீசார், ரத்தினவேல் மீது, போக்சோவில் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.