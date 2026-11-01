/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/கறவை மாடு திருடியவருக்கு போலீசார் வலை
ADDED : அக் 31, 2026 05:48 AM
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மொரப்பூர்:தர்மபுரி மாவட்டம், மொரப்பூர் அடுத்த கொசப்பட்டியை சேர்ந்தவர் குமார், 56, விவசாயி; இவர், கறவை மாடுகளை வளர்த்து வருகிறார்.
கடந்த,
27ம் தேதி இரவு மாடுகளை தனது வீட்டின் முன்கட்டி விட்டு துாங்கச்
சென்றுள்ளார். நள்ளிரவு, 1:00 மணிக்கு மாடுகள் கத்தும் சத்தம் கேட்டு
குமார் வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்து பார்த்துள்ளார். அப்போது
கட்டியிருந்த, 4 மாடுகளில், ஒரு மாட்டை காணவில்லை. அக்கம், பக்கம்
தேடியும் கிடைக்கவில்லை.
இது குறித்து புகார்படி மொரப்பூர்
போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர். ஏற்கனவே,
தம்பிசெட்டிப்பட்டி மற்றும் அரூர் பகுதியில், 10க்கும் மேற்பட்ட
மாடுகள் திருட்டு போனது குறிப்பிடத்தக்கது.