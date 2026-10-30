'காவல்துறை அதிகாரிகளே, வாரந்தோறும் நடக்கும் திருட்டுக்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுங்கள்'
'காவல்துறை அதிகாரிகளே, வாரந்தோறும் நடக்கும் திருட்டுக்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுங்கள்'
UPDATED : அக் 30, 2026 04:28 AM
ADDED : அக் 30, 2026 01:49 AM
அரூர்:அரூர் பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் தொடர்ந்து, ஹார்டு டிஸ்க்குகள் திருடப்படும் நிலையில், 'காவல்துறை அதிகாரிகளே, வாரந்தோறும் நடக்கும் திருட்டுக்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுங்கள்' என்ற ஆசிரியர்களின் பதிவு வைரலாகி வருகிறது.
தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அடுத்த அச்சல்வாடி, கீழானுார் ஆகிய கிராமங்களில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளிகளில், கடந்த காலாண்டு விடுமுறையில் பள்ளியின் ஆய்வக அறை கதவின் பூட்டை உடைத்து, தலா, 10 லேப்டாப் ஹார்டு டிஸ்க்குகளை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றனர். தொடர்ந்து, கடந்த, 23ம் தேதி இரவு சோரியம்பட்டியில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியின் ஆய்வக அறை கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, 10 லேப்டாப் ஹார்டு டிஸ்க்குகள் திருடிச் செல்லப்பட்டன. பள்ளிகளில் தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்ட மர்ம நபர்களை அரூர் டி.எஸ்.பி., தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு, அரூர் அடுத்த ராயப்பன்கொட்டாய் நடுநிலைப்பள்ளியின் ஆய்வக அறை கதவின் பூட்டை உடைத்து, 10 ஹார்டு டிஸ்க்குகளை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றுள்ளனர். பள்ளிகளில் தொடர்ந்து ஹார்டு டிஸ்க்குகள் திருடு போவது ஆசிரியர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனிடையே, 'அழகு அரூர்' என்ற வாட்ஸ் ஆப் குழுவில், பள்ளிகளில் தொடரும் கொள்ளை சம்பவங்கள் என்ற தலைப்பில், ஹார்டு டிஸ்க்குகள் திருட்டு குறித்து ஆசிரியர்கள் பதிவிட்டுள்ளனர்.
அதில், பள்ளிகளில் தொடரும் கொள்ளை சம்பவங்கள்! மாணவர்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்
குறியா? அடுத்து எந்த பள்ளி, அச்சல்வாடி, கீழானுார், சோரியம்பட்டி, ஏ.பள்ளிப்பட்டி, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மகளிர், அம்பாளப்பட்டி, தற்போது, ராயப்பன்கொட்டாய், காவல்துறை அதிகாரிகளே! ஏழை குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை நினைத்துப்பாருங்கள்! வாரந்தோறும் நடக்கும் இந்த திருட்டுக்களை தடுக்க உடனே நடவடிக்கை எடுங்கள்! ஆசிரியர்கள், பெற்றோர் மற்றும் மாணவர்கள் சார்பாக எனக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இந்த பதிவு
சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.