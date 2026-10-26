பிளாஸ்டிக் கழிவால் இலக்கியம்பட்டி ஏரி மாசு

UPDATED : அக் 25, 2026 03:10 AM
ADDED : அக் 25, 2026 02:18 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி அருகேவுள்ள இலக்கியம்பட்டி ஏரி, பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால், ஏரி நீர் மாசடைந்து காணப்படுகிறது.
தர்மபுரி அருகே, இலக்கியம்பட்டி பஞ்.,க்கு உட்பட்ட ஏரி, 10 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ளது. இந்த ஏரியில் தற்போது முழு மழைநீருடன், கழிவுநீர் கலந்து, ஏரி முழுகொள்ளளவை எட்டியதுடன், தொடர் மழையால் கடந்த ஒரு மாதமாக உபரிநீர் சனத்குமார் ஆற்றில் வெளியேறி வருகிறது. இந்நிலையில், ஏரியில் பெரும்பாலான பகுதி பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் நிறைந்து காணப்படுகிறது. மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் தனியார் அமைப்புகள் மூலம், ஏரிக்கரை பகுதிகள் பராமரிக்கப்பட்ட நிலையில், கடந்தாண்டு அவை கைவிடப்பட்டன. இதனால், இரவில் சட்ட விரோதமாக கட்டட இடிபாடுகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக், இறைச்சி கழிவுகள் ஆகியவை ஏரிக்கரை மற்றும் ஏரியில் கொட்டப்படுவதால், ஏரி பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் சுகாார சீர்கேடு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, ஏரியில் குவிந்துள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவை அகற்ற உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், அத்துமீறி ஏரி பகுதியில் பிளாஸ்டிக் கழிவை கொட்டுபவர்கள் மீது, பஞ்., நிர்வாகம் மூலம், கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென, இயற்கை ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.