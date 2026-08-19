அரூருக்கு குடிநீர் கொண்டு வரும் திட்டம் வரட்டாறு தடுப்பணை ஆற்று படுகையில் கிணறு தோண்டும் பணி
அரூருக்கு குடிநீர் கொண்டு வரும் திட்டம் வரட்டாறு தடுப்பணை ஆற்று படுகையில் கிணறு தோண்டும் பணி
ADDED : ஆக 14, 2026 04:45 AM
அரூர்: அரூர் நகராட்சிக்கு, குடிநீர் கொண்டு வரும் திட்டத்திற்கு வரட்-டாறு தடுப்பணை ஆற்று படுகையில், கிணறு தோண்ட விவசா-யிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கிணறு வெட்டும் பணி துவங்கியது.
தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அடுத்த வள்ளிமதுரை யில், வரட்-டாறு தடுப்பணை உள்ளது. கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்-துள்ள சித்தேரி மலையில் இருந்து, தடுப்பணைக்கு நீர்வரத்து வரு-கிறது. இதிலிருந்து, திறந்து விடப்படும் தண்ணீர், 25 ஏரிகள் மூலம், வள்ளிமதுரை, தாதரவலசை, சாமநத்தம், புதுார் ஆகிய, 50 கிராமங்களை சேர்ந்த, 5,108 ஏக்கர் பாசன வசதி பெறுகிறது. கடந்த மார்ச், 6ல், வரட்டாறு தடுப்பணையில் இருந்து, அரூர் நக-ராட்சிக்கு, 20 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், குடிநீர் கொண்டு வரும் திட்டப்பணிக்கு பூமி பூஜை நடந்தது. இத்திட்டத்தின் படி, வள்ளி-மதுரை வரட்டாறு தடுப்பணையில் திறந்தவெளி கிணறுகள் அமைக்கப்பட்டு, அதிலிருந்து, தினமும், 5 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் கொண்டு வரப்படும்.இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தினால், அரூர் பகுதியில் விவசாயம் பாதிக்கும் என அச்சம் தெரிவித்த விவசாயிகள், இத்திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, கடந்த ஜூன், 24ல் அரூர் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில், அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. தொடர்ந்து, கடந்த, 10ம் தேதி, 2வது முறையாக மீண்டும், ஆர்.டி.ஓ., செம்மலை தலைமையில், அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. இதில், அரூர் டி.எஸ்.பி., சதீஸ்குமார் மற்றும் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள், விவசாயிகள், வருவாய்த்துறையினர் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது, அரூர் நகராட்சிக்கு குடிநீர் கொண்டு வரும் திட்டத்-திற்கு வரட்டாறு தடுப்பணை ஆற்று படுகையில் கிணறு தோண்டு-வதை, விவசாயிகளின் நலன் கருதி மாற்றி, நீர்ப்பிடிப்பு பகு-தியில் (தடுப்பணையின் உட்புறம் மேடாக உள்ள பகுதியில்) கிணறு தோண்ட வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர். ஆனால், ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி, வரட்டாறு தடுப்பணை ஆற்று படுகையில், கிணறு தோண்டும் பணி நேற்று துவங்கியது.
விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்ககூடும் எனக்கருதி, அரூர் டி.எஸ்.பி., சதீஸ்குமார் தலைமையில், 80க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அரூர் ஆர்.டி.ஓ., செம்மலை, நகராட்சி கமிஷனர் விஜயாஸ்ரீ, தாசில்தார் வள்ளி ஆகியோர் முன்னிலையில், பொக்லைன் வாகனம் மூலம் கிணறு தோண்டும் பணி நடந்தது.