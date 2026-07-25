நான்கு வழிச்சாலை பணியை முடிக்க வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
நான்கு வழிச்சாலை பணியை முடிக்க வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:36 AM
அரூர்; தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் நெடுஞ்சாலைத்துறை அலுவலகம் முன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ., கட்சி சார்பில், நேற்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
ஒன்றிய செயலாளர் குமார் தலைமை வகித்தார். மாநிலக்குழு உறுப்பினர் குமார், மாவட்ட செய-லாளர் சிசுபாலன் ஆகியோர் பேசினர். ஆர்ப்பாட்-டத்தில், அரூர் - தானிப்பாடி வழியாக, திருவண்-ணாமலைக்கு நான்கு வழிச்சாலை அமைக்கும் பணி, 2024ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது. இரண்டு ஆண்டுகளாகியும் பணிகள் முடிக்கப்படாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. இச்சாலை வழியாக தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. சாலையின் ஒருபுறம் தோண்டப்பட்டு ஜல்லி கற்கள், மண் கொட்டப்பட்-டுள்ளன. தோண்டப்பட்ட பள்ளங்களால், இருசக்-கர வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி காயமடை-கின்றனர்.எனவே, நான்கு வழிச்சாலை பணியை விரைந்து முடிக்க ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
நிர்வாகிகள் கோவிந்தன், ஏழுமலை உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.