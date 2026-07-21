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பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்ய கோரி ஆர்ப்பாட்டம்

பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்ய கோரி ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:13 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:13 AM

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தர்மபுரி; தர்மபுரி மாவட்டம், இண்டூரில் உள்ள மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி முன், தமிழ்நாடு விவ-சாயிகள் சங்கம் சார்பில், பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்யக்கோரி மாநிலம் தழுவிய ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

மாவட்ட துணை செயலாளர் சின்னராஜி தலைமை வகித்தார். வட்டார தலைவர் மாணிக்கம் முன்னிலை வகித்தார். இந்திய கம்யூ., கட்சி மாநில நிர்வாககுழு உறுப்பினர் தேவராசன், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட செயலாளர் சின்னசாமி ஆகியோர் பேசினர். ஆர்ப்பாட்டத்தில், 5 ஏக்கர் வரை சிறு, குறு விவசாயிகள் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் பெற்றுள்ள அனைத்து பயிர்க-டன்களையும் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். விவசாய நிலங்களில் உயர்கோபுர மின்பா-தையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு, ஒரு கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். இண்-டூரில் சிட்கோ தொழில்பேட்டை துவங்க வேண்டும். தீவனவிலை ஏற்றத்தால் பசும்பால் லிட்டர் ஒன்றுக்கு, 50 ரூபாய், எருமைமாடு பால் லிட்டருக்கு, 60 ரூபாய் என விலை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.

* தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கம் முன், தமிழ்நாடு விவசா-யிகள் சங்கம் சார்பில், கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. ஒன்றிய செயலாளர் ராஜி தலைமை வகித்தார். ஆர்ப்பாட்டத்தில் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் விவசாயிகள் பெற்ற பயிர்

கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக்-கோரி கோஷம் எழுப்பினர். தமிழ்நாடு விவசா-யிகள் சங்க மாநில குழு உறுப்பினர் அல்லி-முத்து, மாவட்ட துணை செயலாளர் சுப்பிரமணி உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

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