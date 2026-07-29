மருத்துவ காப்பீடு திட்ட குறைபாடு களைய வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
மருத்துவ காப்பீடு திட்ட குறைபாடு களைய வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:25 AM
தர்மபுரி; தமிழ்நாடு அரசு அனைத்துத்துறை ஓய்வூதியர் சங்கம் சார்பில், மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தி-லுள்ள குறைபாடுகளை களைய வலியுறுத்தி, தர்-மபுரி கலெக்டர் அலுவலகம் முன், ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. வட்டத்தலைவர் மணி தலைமை வகித்தார்.
மாவட்ட தலைவர் பழனிசாமி, துணைத்தலைவர் மோகன்ராஜ், நிர்வாகிகள் முனிராஜ், நாகராஜி, பாபு ஆகியோர் கோரிக்கை-களை விளக்கி பேசினர். சமீபத்தில், அரசு வெளி-யிட்ட ஓய்வூதியர்களுக்கான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் தொடர்பான அரசாணை எண்: 123 நிதித்-துறை (மருத்துவ காப்பீடு) ஓய்வூதியர்களுக்கு கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளது. அரசாணையிலுள்ள குறைபாடுகளை களைய வலியுறுத்தி, தமிழக அரசின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. அதேபோல், நல்லம்பள்ளி தாலுகா அலுவலகம் முன், நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு வட்டத்தலைவர் குணசேகரன் தலைமை வகித்தார். அரூர் தாலுகா அலுவலகம் முன், வட்டத்தலைவர் பத்மநாபன் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.* பென்னாகரம் பி.டி.ஓ., அலுவலகம் முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, வட்டத்தலைவர் விஜய-ரங்கன் தலைமை வகித்தார். வட்டச்செயலாளர் கணேசன் கோரிக்கை விளக்க உரையாற்றினார். மாவட்ட செயலாளர் பெருமாள் பேசினார்.