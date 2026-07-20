/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ சர்வீஸ் ரோடு அமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:54 AM
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அரூர்: அரூர் - ஊத்தங்கரை நான்கு வழிச்சாலையில், ரவுண்டானாவில் துவங்கி, ஆசிரியர் நகர், குறிஞ்சி நகர், மோப்பிரிப்பட்டி வரையி-லான, ஒரு கி.மீ., துாரத்திற்கு, இருபுறமும் சர்வீஸ் ரோடு இல்லை.
இதனால், 300க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் மக்கள் மற்றும் புனித மரியன்னை மேல்நிலைப்பள்-ளிக்கு செல்லும் மாணவ, மாணவியர் அவதிப்படுகின்றனர். சில நேரங்களில் நான்குவழி தடுப்புகளை தாண்டி குறுக்கே நடந்து செல்லும் போது, விபத்தில் சிக்கி காயமடைகின்றனர். எனவே, இப்பகுதியில் சர்வீஸ் ரோடு அமைக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.