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குடிநீர் கிடைக்காமல் பொதுமக்கள் அவதி

குடிநீர் கிடைக்காமல் பொதுமக்கள் அவதி

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:34 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:34 AM

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அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட காந்தி நகரில், 40க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். இப்பகுதி மக்களுக்கு ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கப்பட்டு, மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி மூலம் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது.

மின்மோட்டார் பழுதால், கடந்த, 20 நாட்களுக்கு மேலாக குடிநீர் கிடைக்காமல் அவதிப்படுவதாகவும், இது குறித்து நகராட்சி அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என குற்றம்சாட்டினர்.

மேலும் அப்பகுதி மக்கள் அருகில் உள்ள தெருவிற்கு சென்று தண்ணீர் எடுத்து வருவதாக வேதனை தெரிவித்தனர். பழுதடைந்த மின்மோட்டாரை சீரமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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