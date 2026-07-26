இடியும் நிலையில் அங்கன்வாடி மையம் அகற்ற பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல்
இடியும் நிலையில் அங்கன்வாடி மையம் அகற்ற பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:31 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தை அகற்ற பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்-ளனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில், ஜீவா நகர், மாரி-யம்மன் கோவில், 4 ரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 6 அங்கன்வாடி மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதில் பாப்பிரெட்டிப்-பட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில், 20க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் உள்ளனர். இக்குழந்தைகள், சேதமாகி இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில் தங்கி படித்து வந்தனர். இந்த மையத்தை கடந்த, 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பார்வையிட்ட அதிகாரிகள் குழந்தைகளை அங்கன்வாடி மையத்தில் இருந்து, அப்பகுதியில் உள்ள சமுதாயக்-கூடத்திற்கு மாற்றம் செய்தனர்.உடனடியாக கட்டடம் கட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி கூறினர். ஆனால், 3 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும், சேதமான அங்-கன்வாடி மையம் அகற்றப்படவில்லை. புதிய அங்கன்வாடி மையமும் கட்டப்படவில்லை. இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் முறையிட்டும், அதிகாரிகள், நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இதனால், தினமும் சேதமான அங்கன்வாடி மையம் அருகே குழந்-தைகள் விளையாடுவதும், பொதுமக்கள் அமருவதுமாக உள்-ளனர். எனவே, சேதமான அங்கன்வாடி மையத்தை இடித்து விட்டு, குழந்தைகள் பயன்பெற, புதிய அங்கன்வாடி மையம் கட்ட பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.