/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/புட்டிரெட்டிப்பட்டி ரயில்வே கேட் பராமரிப்பு பணியால் இன்று மூடல்
புட்டிரெட்டிப்பட்டி ரயில்வே கேட் பராமரிப்பு பணியால் இன்று மூடல்
புட்டிரெட்டிப்பட்டி ரயில்வே கேட் பராமரிப்பு பணியால் இன்று மூடல்
ADDED : அக் 22, 2026 02:07 AM
அ நிறம் | அளவு
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட்டம், கடத்துார் அரூர் பகுதிக்கு செல்லும் வழியில் உள்ள புட்டிரெட்டிப்பட்டி ரயில்வே கேட்டில், சிக்னல் மற்றும் தொலை தொடர்பு பராமரிப்பு பணி மற்றும் அவசர வேலை காரணமாகவும் ரயில்வே கேட் இன்று, 22ம் தேதி காலை, 9:00 மணி முதல், மாலை, 5:00 மணி வரை மூடப்படும் என, ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து எச்சரிக்கை பலகை, ரயில்வே கேட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வழியாக வரும் வாகனங்கள், பொதுமக்கள், வேறு சாலையில் செல்ல, ரயில்வே ஊழியர்கள் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.