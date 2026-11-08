தீபாவளியை முன்னிட்டு ரயில்களில் சோதனை

UPDATED : நவ 07, 2026 04:43 AM
ADDED : நவ 07, 2026 03:54 AM
தர்மபுரி; தீபாவளியை முன்னிட்டு, தர்மபுரி வழியாக செல்லும் ரயில்களில் போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
நாடு முழுவதும், தீபாவளி பண்டிகை நாளை கோலாகலமாக கொண்டாடபடவுள்ளது.
இந் நிலையில், அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்க ரயில்வே போலீசார் மற்றும் ஆர்.பி.எப்., போலீசார் வெடிபொருட்கள், பட்டாசு மற்றும் எரிபொருட்களை, ரயிலில் எடுத்து செல்வதால் ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்து, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். மேலும், தர்மபுரி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வரும் பயணிகளின் உடைமைகள் தீவிர சோதனைக்கு பின், அனுமதிக்கபட்டனர்.தொடர்ந்து சேலம் மற்றும் பெங்களுரூ மார்க்கமாக வரும், 14 தினசரி எக்ஸ்பிரஸ், 8 வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ், 6 பயணிகள் ரயில், 2 வந்தே பாரத் ரயில்களில் பயணம் செய்த பயணி களிடம் சோதனை செய்தனர். இதில் தர்மபுரி மாவட்டம், மாரண்டஹள்ளி முதல், சேலம் மாவட்டம் ஓமலுார் வரை, ஆர்.பி.எப்., எஸ்.ஐ., நாராயண் ஆச்சர்யா தலைமையில் போலீசார், தொடர் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.