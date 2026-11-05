வீடுகளுக்குள் புகுந்த மழைநீர்

ADDED : நவ 04, 2026 06:00 AM
அரூர்:அரூர்
மற்றும் சுற்று வட்டாரத்தில், நேற்று காலை முதலே வானம்
மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. தொடர்ந்து, மதியம், 3:45 மணி முதல்,
அரூர், சித்தேரி, சூரியக்கடை, மோப்பிரிப்பட்டி, தொட்டம்பட்டி
உள்ளிட்ட சுற்று வட்டாரத்தில், பரவலாக விட்டு விட்டு மழை பெய்தது.
இதனால், பள்ளி, கல்லுாரி முடிந்து மாணவ, மாணவியர் மழையில் நனைந்த படி
வீடு திரும்பினர். அரூரில் பெய்த மழையால் சாலைகளில் தண்ணீர்
பெருக்கெடுத்து ஓடியது. பஸ் ஸ்டாண்ட், நான்குரோடு, திரு.வி.க., நகர்,
மொரப்பூர் சாலை உள்ளிட்ட இடங்களில் சாலையில் மழை நீர் தேங்கியதால்,
வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர். அதேபோல், அரூர் நகராட்சி,
8வது வார்டுக்கு உட்பட்ட மக்கான் தெருவில், மழை நீருடன், கழிவு நீரும்
சேர்ந்து வீடுகளுக்கு புகுந்ததால், மக்கள் அவதிக்கு உள்ளாகினர்.
மேலும், குபேந்திரன் நகர், கச்சேரிமேடு உள்ளிட்ட இடங்களில், வடிகால்
இல்லாத நிலையில், மழை நீருடன், கழிவு நீரும் சேர்ந்து சாலையில் ஓடியது.