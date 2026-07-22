காரப்பாடி கிராமத்திற்கு நகரும் ரேஷன் கடை

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:09 AM
தர்மபுரி,:தர்மபுரி மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தர்மபுரி
மாவட்டம், அரூர் தாலுகாவிற்கு உட்பட்டது காரப்பாடி.
இக்கிராமத்தில் உள்ள, 48 குடும்ப அட்டைதாரர்கள் கீரைப்பட்டி
புதுாரிலுள்ள பகுதிநேர ரேஷன் கடையில், தற்போது, அத்தியாவசிய
பொருட்களை பெற்று வருகின்றனர்.
இக்கடையானது வாரத்தின் வெள்ளி
மற்றும் சனி ஆகிய இரு நாட்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. காரப்பாடியில்
இருந்து, கீரைப்பட்டி புதுாரில் உள்ள ரேஷன்கடையில் அத்தியாவசிய
பொருட்களை பெறுவதற்கு, 10 கி.மீ., துாரம் வனப்பகுதியில் செல்ல வேண்டி
இருப்பதால் காரப்பாடி கிராமத்தில் புதிய நகரும் ரேஷன் கடை செயல்பட
அனுமதித்து ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த நகரும் ரேஷன் கடை பிரதி
மாதம், 2வது சனிக்கிழமை தோறும், காலை, 9:00 முதல், மாலை, 6:00 மணி வரை
செயல்படும். எனவே, காரப்பாடி கிராமத்தை சேர்ந்த பொதுமக்கள்,
இச்சேவையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.