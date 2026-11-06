போக்குவரத்து விதி மீறலில் 2,08,209 வழக்குகள் பதிவு
போக்குவரத்து விதி மீறலில் 2,08,209 வழக்குகள் பதிவு
ADDED : நவ 06, 2026 01:57 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து விதி மீறலில் ஈடுபட்டதாக கடந்த, 10 மாதத்தில், 2,08,209 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக, மாவட்ட எஸ்.பி., அருண் கபிலன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: தர்மபுரி மாவட்டத்தில் சாலை விபத்துகளை தடுக்க, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் மாவட்ட காவல்துறை சார்பில், போக்குவரத்து விதிமீறல்களுக்கு எதிராக தீவிர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, தர்மபுரி மாவட்டத்தில், 2026ம் ஆண்டில் கடந்த, 10 மாதத்தில் பைக்கில் போக்குவரத்து விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது மொத்தம், 2,08,209 வழக்குகள் பதிவு செய்து, நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.அதன் ஒரு பகுதியாக, 2 நாட்களுக்கு முன், தர்மபுரி டவுன் பகுதியில் அபாயகரமான வகையில், 4 இளைஞர்கள் ஒரே பைக்கில் சென்றது குறித்தும் வழக்குப்பதிந்து பைக் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. போக்குவரத்து விதிகளை முறையாக கடைப்பிடித்து, சாலை விபத்துகளை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், போக்குவரத்து விதிமுறைகளை மீறி, இளைஞர்கள் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட வேண்டாம். இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.