குதிரை வண்டி மோதி மூதாட்டி சாவு நடவடிக்கை கோரி உறவினர்கள் மறியல்
குதிரை வண்டி மோதி மூதாட்டி சாவு நடவடிக்கை கோரி உறவினர்கள் மறியல்
UPDATED : நவ 15, 2026 03:06 AM
ADDED : நவ 15, 2026 01:30 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகே மூதாட்டி சாவுக்கு காரணமான குதிரை வண்டிக்காரரை கைது செய்யக்கோரியும், நடவடிக்கை எடுக்காத போலீசாரை கண்டித்தும், உறவினர்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அடுத்த மெணசி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சிவனேஷ், 35. இவர் குதிரைகளை வாங்கி வந்து அதை ரேக்ளா ரேஸ் போட்டிக்கு பழக்கி விற்பது வழக்கம். கடந்த, 5ல் புதிய குதிரை ஒன்றை, வண்டியில் பூட்டி, மெணசி பஸ் நிறுத்தம் பகுதியில் வேகமாக விரட்டி வந்தார். குதிரை மிரண்டதில், வண்டி தாறுமாறாக ஓடி அங்குள்ள டீ கடை அருகில் இருந்த மெணசியை சேர்ந்த குட்டச்சி, 85, குணம், 62, தோழனுாரை சேர்ந்த வெங்கடாசலம், 55 ஆகியோர் மீது மோதியதில், மூவரும் பலத்த காயமடைந்தனர். அவர்கள், சிகிச்சைக்கு தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப் பட்டனர். இதில் நேற்று முன்தினம் குட்டச்சி உயிரிழந்தார்.
நேற்று பிரேத பரிசோதனை முடிந்து, உடலை மெணசிக்கு கொண்டு வந்த உறவினர்கள் விபத்து ஏற்படுத்திய சிவனேசை கைது செய்ய வலியுறுத்தியும், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி போலீசாரை கண்டித்தும், குட்டச்சியின் சடலத்துடன் மதியம், 12:30 மணியளவில் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி - பொம்மிடி சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். பின்னர் விபத்து ஏற்படுத்திய சிவனேஷ் வீட்டின் முன் வைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மறியல் நடந்த நிலையில், அவர்களிடம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி போலீசார், பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்ததால் மறியல் கைவிடப்பட்டு, சடலத்தை உறவினர்கள் மயானத்திற்கு கொண்டு சென்றனர்.