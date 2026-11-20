UPDATED : நவ 20, 2026 02:30 AM
ADDED : நவ 20, 2026 01:39 AM
அரூர்: அரூரில், பஸ் ஸ்டாண்ட், கடைவீதி, மாரியம்மன் கோவில் தெரு, சந்தைமேடு, மஜீத்தெரு, திரு.வி.க., நகர், 4 ரோடு, கச்சேரிமேடு ஆகிய இடங்களில் சாலையை ஆக்கிரமித்து கடைகளை நீட்டிப்பு செய்தும், கழிவுநீர் கால்வாய்களை ஆக்கிரமித்தும் உள்ளனர்.
மேலும், பஸ் ஸ்டாண்ட் மற்றும் அதன் முன்புறம், எதிர்ப்புறம் அமைந்துள்ள சாலைகள், நடைபாதைகளில் தள்ளுவண்டி, பழக்கடைகள், சிறு வியாபார கடைகள் அமைக்கப்பட்டு பொதுஇடங்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன. சில கடை உரிமையாளர்கள் தங்களது கடைகளுக்கு முன் காலியிடங்களை, சிறு வியாபாரிகளுக்கு உள்வாடகைக்கு வழங்கி உள்ளனர். இதனால், அரூர் நகரில் தினமும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. மேலும், கழிவுநீர் கால்வாய் அடைப்பால், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற, அரூர் பகுதி பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர். அரூர் நகராட்சி கமிஷனர் அமுதா (பொறுப்பு) உத்தரவின்படி, சாலையோர ஆக்கிரமிப்பு கடைகளுக்கு, சில நாட்களுக்கு முன், நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது. இதையடுத்து நேற்று காலை, 11:30 மணிக்கு நகராட்சி அலுவலர்கள் மற்றும் துாய்மை பணியாளர்கள், பொக்லைன் வாகனம் மூலம், கடைவீதியில் ஆக்கிரமிப்பு கடைகள், தள்ளுவண்டி கடைகளை அப்புறப்படுத்தினர். இதனால், ஆத்திரமடைந்த வியாபாரிகள் சிலர், அலுவலர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தனர்.