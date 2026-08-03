மேம்பால பகுதியில் சுரங்கப்பாதை அமைக்க கோரிக்கை

ADDED : ஆக 03, 2026 01:49 AM
தர்மபுரி: தேசிய நெடுஞ்சாலை 44, காஷ்மீர் - கன்னியாகுமரி சாலையில், குண்டலப்பட்டி அருகே, கிருஷ்ணகிரி - தர்மபுரி சாலையில் தொடர் விபத்து காரணமாக உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு வந்தது. இதை தடுக்கும் வகையில், தற்போது மேம்பாலம் அமைக்கப்-பட்டு வருகிறது. பொதுமக்கள் வந்து செல்ல வசதியாக, சுரங்கப்-பாதை அமைக்க, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். இதை-யடுத்து தர்மபுரி, பா.ம.க., - எம்.எல்.ஏ., சவுமியா அப்பகுதியை பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது பொதுமக்கள் அவரிடம், மேற்கு பகுதி கிராமங்-களில் இருந்து கிழக்கு பகுதியிலுள்ள பள்ளிக்கு குழந்தைகள் வந்து செல்லவும், மேற்கு பகுதியிலுள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லுாரிக்கு மாணவர்கள் செல்லவும், ரேஷன் கடைக்கு வந்து செல்லவும், வி.ஏ.ஓ., அலுவலகத்திற்கு வந்து செல்ல வசதியாக சுரங்கப்பாதை அமைத்து தர வேண்டும். இதனால், இருபுறத்தில் உள்ள கிராமத்தினர் பயனடைவர் என தெரிவித்தனர்.