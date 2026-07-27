அரூர் நகராட்சியில் முறைகேடான குடிநீர் இணைப்புகளை துண்டிக்க கோரிக்கை
அரூர் நகராட்சியில் முறைகேடான குடிநீர் இணைப்புகளை துண்டிக்க கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:14 AM
அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் நகராட்சியில், மொத்தம், 18 வார்-டுகள் உள்ளன. மேலும், கடந்தாண்டு, அரூர் நகராட்சியுடன் மோப்பிரிப்பட்டி, எச்.தொட்டம்பட்டி ஆகிய, 2 பஞ்.,கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. நகராட்சியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு ஆழ்-துளை கிணறுகள் அமைத்து மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி மூலம் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், வள்-ளிமதுரை வரட்டாறு தடுப்பணையில் இருந்தும் குடிநீர் கொண்டு வரப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்திலும் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. இத-னிடையே முறைகேடான குடிநீர் இணைப்புகளை துண்டிக்க பொதுமக்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்-ளனர்.இது குறித்து, அவர்கள் கூறியதாவது: அரூர் நகராட்சியில், 40 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். தற்போது, நிலவும் வறட்சியால் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இதனால் மக்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர். இதற்கு முக்கிய காரணம் முறைகேடான குடிநீர் இணைப்பு வைத்-துள்ளவர்கள், மின்மோட்டார்கள் மூலம் குடிநீரை எடுப்பதால், அனைவருக்கும் போதிய குடிநீர் கிடைப்பதில்லை. நகராட்சியில் முறையான ஆய்வு ஏதும் நடத்தாததால் அனுமதி பெறாமல், எத்-தனை குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் பெறப்பட்டுள்ளது என்பது தெரியாத நிலையே இருந்து வருகிறது. அதேபோல் வணிக நிறுவ-னங்களுக்கும் முறையற்ற குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்-ளது. இதனால், குடிநீர் பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளதுடன், நகராட்-சிக்கும் வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே, அனுமதி பெறாமல் உள்ள நுாற்றுக்கணக்கான குடிநீர் குழாய் இணைப்பு-களை துண்டிக்க, நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.