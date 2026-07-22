ஆன்லைன் அபராதத்தில் ஆட்டோவிற்கு விதிவிலக்கு அளிக்க அரசுக்கு கோரிக்கை
ஆன்லைன் அபராதத்தில் ஆட்டோவிற்கு விதிவிலக்கு அளிக்க அரசுக்கு கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:10 AM
தர்மபுரி:தர்மபுரி
மாவட்ட ஏ.ஐ.டி.யூ.சி., ஆட்டோ பணியாளர் நலச்சங்கம் சார்பில், பல்வேறு
கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கலெக்டர் அலுவலகம் முன், மாநிலம் தழுவிய
ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் பெரியமுனுசாமி தலைமை வகித்தார்.
ஏ.ஐ.டி.யூ.சி., மாவட்ட பொது செயலாளர் மணி, மாவட்ட துணைத்தலைவர்
சுதர்சனன், உள்ளாட்சி பணியாளர் சங்க மாவட்ட தலைவர் மனோகரன்,
ஒடுக்கப்பட்டோர் வாழ்வுரிமை இயக்க, மாவட்ட செயலாளர் சுப்ரமணி, பள்ளி
துாய்மை பணியாளர் சங்க, மாவட்ட துணைச்செயலாளர் முருகேசன் ஆகியோர்
கோரிக்கைகள் குறித்து பேசினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், கார்ப்பரேட்
நிறுவனமான ஓலா, உபர் மற்றும் ரேபிடோவிற்கு மாற்றாக தமிழக அரசு
ஆட்டோ செயலியை உடனடியாக உருவாக்க வேண்டும். ஆட்டோ தொழிலை அழிக்கும் டூ
வீலர் பைக், டாக்ஸியை தடை செய்ய வேண்டும். ஆன்லைன் அபராதத்தில் இருந்து
ஆட்டோவிற்கு விதிவிலக்கு அளிக்க வேண்டும். ஆட்டோ தொழிலாளர்
நலவாரியத்தின் மூலம், தொழிலாளர்களுக்கு வீடு கட்ட, 6 லட்சம் ரூபாய்
நிதி வழங்க வேண்டும். தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி மூலம் வீடு வழங்க வேண்டும்.
புதுச்சேரி மாநிலத்தில், பண்டிகை காலங்களில் நிதி வழங்குவதை போல்,
தமிழக அரசும் வழங்க வேண்டும். புதிய மோட்டார் வாகன சட்டத்தை திரும்ப பெற
வேண்டும். கடுமையான அபராத தொகையை குறைக்க வேண்டும். பெட்ரோல், டீசல்
விலையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை
வலியுறுத்தி கோஷமிட்டனர்.