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ஓய்வூதியர்களுக்கு மருத்துவ காப்பீடு அட்டை வழங்க கோரி தீர்மானம்

ஓய்வூதியர்களுக்கு மருத்துவ காப்பீடு அட்டை வழங்க கோரி தீர்மானம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:18 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:18 AM

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தர்மபுரி: தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை அனைத்து ஓய்வூதியர் சங்கத்தின், 5வது மாவட்ட பேரவை கூட்டம், தர்மபுரி அலுவலக உதவியாளர் சங்க அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது.

மாவட்ட தலைவர் கேசவன் தலைமை வகித்தார். இணை செய-லாளர் நாகராஜன் வரவேற்றார். தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட தலைவர் சுருளிநாதன், தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர் சங்க மாநில துணைத்தலைவர் இளங்குமரன் உட்பட பலர் வாழ்த்தி பேசினர். ஓய்வு பெறும் நாளில் தற்காலிக பணிநீக்கம் என்ற நடைமுறை முற்றிலும் கைவிட வேண்டும். அனைவருக்கும் கட்டணமில்லா சிகிச்சை முறையை உறுதிபடுத்த வேண்டும். ஓய்வூதியர்களுக்கு மருத்துவ காப்பீடு அட்டை வழங்க வேண்டும்.

நான்கு தொகுப்புகளாக சுருக்கப்பட்டுள்ள, தொழிலாளர் சட்டங்-களை ரத்து செய்திட வேண்டும். 1972-ம் ஆண்டு ஓய்வூதிய சட்-டத்திற்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்டுள்ள நிதி சட்டம், 2025ஐ வாபஸ் பெற வேண்டும். ஓய்வூதியர் இறந்தால், இறந்த மாதத்தின் முழு ஓய்வூதியத்தையும் குடும்ப ஓய்வூதியருக்கு வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

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