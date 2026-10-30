/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ பள்ளி மேலாண்மை குழு நிர்வாகிகள் பொறுப்பேற்பு
ADDED : அக் 30, 2026 01:53 AM
அ நிறம் | அளவு
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி:பொம்மிடி அடுத்த கேத்து
ரெட்டிப்பட்டி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில், 2027 - 28ம் கல்வியாண்டிற்கான பள்ளி மேலாண்மை குழு மறு கூட்டம் தலைமையாசிரியர் ஸ்ரீகாந்த் தலைமையில் நடந்தது. பள்ளி மேலாண்மை குழுவின் கல்வி ஆர்வலராக, பரமசிவமமும், தலைவராக நாகலட்சுமி, ஆசிரியர் பிரதிநிதியாக பட்டதாரி ஆசிரியர் சுதா உள்ளிட்டோர் தேர்வு செய்ய பட்டனர்.
இவர்கள் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி துணை தாசில்தார் ரஞ்சித் குமார் முன்னிலையில் நேற்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர்.