/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ஒன்றிய அலுவலகத்தில் திட்ட செயல்பாடுகள் ஆய்வு
ADDED : நவ 18, 2026 05:52 AM
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பாப்பிரெட்டிப்பட்டி:தர்மபுரி
மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில்
ஊராட்சி செயலர்களுடனான ஆய்வு கூட்டம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி உதவி
இயக்குனர் விமல் ரவிக்குமார் தலைமையில் நடந்தது.
பி.டி.ஓ.,க்கள்
அறிவழகன், மார்க்ரெட் முன்னிலை வகித்தனர். இந்த ஆய்வு கூட்டத்தில்
ஊராட்சிகளில் சொத்து வரி, குடிநீர் வரி, 100 சதவீதம் வசூலித்தல்,
டெங்கு நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள், திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம்,
தெரு விளக்குகள் பராமரிப்பு மற்றும் பிற திட்டங்கள் செயல்பாடுகள்
குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. துணை பி.டி.ஓ., கலைச்செல்வி நன்றி
கூறினார்.