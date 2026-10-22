பெண்ணை தாக்கியவர்களை கைது செய்ய சாலைமறியல்

ADDED : அக் 12, 2026 02:25 AM
அரூர்:
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை அடுத்த அனுமன்தீர்த்தத்தை சேர்ந்தவர் சசிகலா, 39. இவர், தீர்த்தமலை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், 108 ஆம்புலன்சில் ஒப்பந்த பணியாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார். நேற்று காலை, 9:30 மணிக்கு, அனுமன்தீர்த்தம் சோதனைச்சாவடி அருகே உள்ள பாரத் பெட்ரோல் பங்கில் தன் ஸ்கூட்டிக்கு பெட்ரோல் நிரப்பி விட்டு, பணம் செலுத்த மொபைல்போனில் ஸ்கேன் செய்து கொண்டிருந்தார். அங்கு, எஸ்.பட்டியை சேர்ந்த கருங்கண்ணன், 72, மற்றும், 17 வயதுடைய அவரது பேரன் ஆகிய இருவரும் பைக்கில் வந்தனர். தொடர்ந்து, கருங்கண்ணன் ஸ்கூட்டியை தள்ளி நிறுத்தி வழிவிடுமாறு சசிகலாவிடம் கூறினார். இதில் இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அப்போது, கருங்கண்ணனின் பேரன் சசிகலாவை தாக்கினார். பதிலுக்கு சசிகலா தன் காலில் இருந்த செருப்பை எடுத்து அவர் மீது வீசியுள்ளார். பின், கருங்கண்ணன், அவரது பேரன் ஆகிய இருவரும், சசிகலாவை சரமாரியாக தாக்கினர். அங்கிருந்தவர்கள் அவர்களை தடுத்து அனுப்பினர்.
நடந்த சம்பவம் குறித்து, தன் உறவினர்களுக்கு, மொபைல்போன் மூலம் சசிகலா தகவல் தெரிவித்தார். இதையடுத்து, ஆண், பெண் உள்ளிட்ட, 100க்கும் மேற்பட்டோர் சசிகலாவை தாக்கியவர்களை கைது செய்யக்கோரி, அரூர் - வாணியம்பாடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், அனுமன்தீர்த்தம் சோதனைச்சாவடி அருகே, 10:45 மணிக்கு சாலைமறியலில் ஈடுபட்டனர். அவர்களிடம் அரூர் இன்ஸ்பெக்டர் ரத்தினக்குமார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சம்மந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார். இதையடுத்து, மறியலில் ஈடுபட்டவர்கள், 11:30 மணிக்கு கலைந்து சென்றனர். இது குறித்து சசிகலா மற்றும் கருங்கண்ணன் ஆகிய இருவரும் தனித்தனியாக அளித்த புகார்படி, கருங்கண்ணன், அவரது பேரன் மற்றும் சசிகலா ஆகிய, 3 பேர் மீது வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர். இதனிடையே, பெட்ரோல் பங்கில் சசிகலாவை தாக்கும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.