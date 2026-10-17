பாதாள சாக்கடை பணி முடிவடைந்த இடங்களில் சாலை சீரமைக்கவில்லை: கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு
பாதாள சாக்கடை பணி முடிவடைந்த இடங்களில் சாலை சீரமைக்கவில்லை: கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு
ADDED : அக் 17, 2026 04:40 AM
தர்மபுரி: பாதாள சாக்கடை பணிகள் முடிவடைந்து ஓராண்டாகியும், சாலைகளை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என, நேற்று நடந்த தர்மபுரி நகராட்சி கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு தெரிவித்தனர்.
தர்மபுரி நகராட்சி அவசர கூட்டம், நகராட்சி சேர்மன் லட்சுமி தலைமையில், நகராட்சி அலுவலகத்தில் நடந்தது. நகராட்சி கமிஷனர் அமுதா முன்னிலை வகித்தார்.இதில், கவுன்சிலர்கள் பேசியதாவது:
தர்மபுரி நகராட்சி, 1வது வார்டில் பாதாள சாக்கடை பணிகள் முடிவுற்று ஓராண்டாகிறது. ஆனால் இதுவரை சாலைகளை சீரமைக்கும் பணியை, நகராட்சி மேற்கொள்ளவில்லை. சில இடங்களில் பாதாள சாக்கடை பணிக்காக, தோண்டப்பட்ட குழிகள் மூடப்படாமல் உள்ளது. மழை காலத்தில் பாதிப்பு ஏற்படும் முன், குழிகளை மூட வேண்டும். குமாரசாமிபேட்டையில் உள்ள பாதாள சாக்கடை குழாய்களில், அடிக்கடி அடைப்பு ஏற்படுகிறது. அதை உடனடியாக சரி செய்து சாலையில் கழிவுநீர் தேங்குவதை தடுக்க வேண்டும்.
நகராட்சியில் பெரும்பாலான சாலைகள், டவுன் பஸ் ஸ்டாண்டில் மின் விளக்குகள் எரிவதில்லை. இதனால் பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அச்சத்துடன் செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. பண்டிகைக்காக தொடர் விடுமுறை வருவதால், மக்கள் நலன் கருதி, மின் விளக்குகளை சீரமைக்க வேண்டும். வேல் பால் டிப்போ அருகே இருந்த, நகராட்சி பூங்காவை காணவில்லை, அதனை மீட்டெடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு பேசினர்.
இது குறித்து பதிலளித்து பேசிய சேர்மன் லட்சுமி, 'கவுன்சிலர்கள் கோரிக்கை குறித்து, விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றார்.