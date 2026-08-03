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/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ தர்மபுரி மாவட்டத்தில் 53,070 விவசாயிகளுக்கு ரூ.218.16 கோடி பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி: அமைச்சர்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் 53,070 விவசாயிகளுக்கு ரூ.218.16 கோடி பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி: அமைச்சர்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் 53,070 விவசாயிகளுக்கு ரூ.218.16 கோடி பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி: அமைச்சர்

ADDED : ஆக 03, 2026 01:48 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 01:48 AM

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தர்மபுரி: ''தர்மபுரி மாவட்டத்தில், 53,070 விவசாயிகளின், 28.16 கோடி ரூபாய் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது,'' என, வீட்டு-வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ராஜ்குமார் பேசினார்.

தர்மபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம், ஒகேனக்கல்லில் நேற்று ஆடிப்பெருக்கு விழா துவங்கியது. மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன் தலைமை வகித்தார். பென்னாகரம், த.வெ.க., -எம்.எல்.ஏ., கஜேந்திரன் முன்னிலை வகித்தார்.

தமிழக வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ராஜ்குமார் விழாவை துவக்கி வைத்து, பல்வேறு துறை-களில் முடிவுற்ற, 7.48 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான, 23 திட்டப்ப-ணிகள் மற்றும், 1,910 பேருக்கு, 19.63 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி பேசியதாவது:

இயற்கை எழிலும், நீரின் பெருமையும், ஒன்றாக இணைந்து இருக்கும் ஒகேனக்கல், தர்மபுரி மாவட்டத்தின் அடையாளமாக விளங்குகிறது. அரசின் திட்டங்கள், சமூகத்தின் கடைசி மனித-ரையும் சென்றடைய வேண்டும் என்பதே அரசின் உறுதியான கொள்கை.

அதன்படி, தர்மபுரி மாவட்டத்திலுள்ள, 132 தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மற்றும் 3 மலைவாழ் மக்கள் பெரும் பல்நோக்கு கூட்டுறவு சங்கங்களில் கடந்த, 2025 மே, 1ம் தேதி முதல் கடந்த பிப்., 28 வரை பயிர்க்கடன் பெற்ற, 53,070 விவசாயிகளின், 218.16 கோடி ரூபாய் பயிர்கடன் தள்ளு-படி செய்யப்பட்டும், அவர்களுடைய வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டும் உள்ளது. இதுபோல மக்களுக்கான பல்வேறு திட்டங்கள், சலுகைகளை அரசு தொடர்ந்து செய்யும்.

இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.

மாவட்ட எஸ்.பி., அருண் கபிலன், டி.ஆர்.ஓ., கவிதா, மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குனர் மதுமதி மற்றும் அனைத்து துறை அலுவலர்கள், பயனாளிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர்.

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