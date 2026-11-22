/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ சக்தி விநாயகர் கோவில் கும்பாபிேஷக விழா
ADDED : நவ 21, 2026 04:56 AM
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அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அடுத்த உடையானுார் பஸ் நிறுத்தம் - ராயப்பன்கொட்டாயில் அமைந்துள்ள சக்தி விநாயகர், வெற்றிவேல் முருகன், வள்ளி, தெய்வானை மற்றும் நாகர் கோவில் கும்பாபிேஷக விழா, கடந்த, 16ம் தேதி காலை, 6:00 மணிக்கு கொடியேற்றுதல், கங்கனம் கட்டுதல் நிகழ்ச்சியுடன்
துவங்கியது.
நேற்று முன்தினம் மாலை, 5:00 மணிக்கு வாஸ்து பூஜை, விக்னேஸ்வர பூஜை, முளைப்பாலிகை எடுத்து வருதல் மற்றும் கோபுரத்தில் கலசம் வைத்தல் நிகழ்ச்சி நடந்தது. நேற்று அதிகாலை, 4:00 மணிக்கு சுதர்ஸன ஓமம், நாடி சந்தனம், பூர்ணாஹூதி, பஞ்ச காவியம், கோ பூஜையும், தொடர்ந்து, கும்பாபிேஷகம் நடந்தது. இதில், ஏராளமானோர் சாமி தரிசனம்
செய்தனர்.