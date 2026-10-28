கூட்டுறவு சங்கங்களில் உரம் விற்பனை

ADDED : அக் 28, 2026 06:06 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மண்டல, கூட்டுறவுத்துறை இணைப்பதிவாளர் சரவணன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் உரங்கள் வழங்கும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் விவசாயிகளுக்கு தேவையான உரங்கள் அனைத்தும் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி நடப்பு சாகுபடி பருவத்திற்கு தேவையான யூரியா, டி.ஏ.பி., பொட்டாஷ் காம்ப்ளக்ஸ் மற்றும் டான்பெட் நிறுவனத்தின் சிறப்பு தயாரிப்புகளான பாமணி கலப்புரங்கள், வேப்பம் விதைத்துாள், மண்புழு உரம், உயிர் உரம் மற்றும் உயிரி பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள், நுண்ணுாட்ட சத்து உரங்கள், நீரில் கரையும் உரங்கள், நானோ யூரியா, நானோ டி.ஏ.பி., மற்றும் விதைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான உரங்களும், போதிய அளவில் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன.தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மற்றும் டான்பெட் விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் இவை, விவசாயிகளுக்கு நேரடியாக வினியோகம் செய்யப்படும். கூட்டுறவு சங்கங்களில் கடன் பெறாத விவசாயிகள் மற்றும் பிற பகுதி விவசாயிகளும் பயன்பெறும் வகையில், பணம் செலுத்தி உரங்களை உடனடியாக பெறலாம்.
இந்த விற்பனை, முற்றிலும் வெளிப்படையான முறையில், அரசு நிர்ணயித்துள்ள நியாயமான விலையில் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படுகிறது. விவசாயிகள் தங்களது ஆதார் அட்டை அல்லது பட்டா நகலை சமர்ப்பித்து, விரல் ரேகை பதிவு மூலம் தங்களுக்கு தேவையான உரங்களை எவ்வித சிரமமுமின்றி பெறலாம்.
விவசாயிகள் வெளிச்சந்தையில் கூடுதல் விலைக்கு உரங்களை வாங்குவதை தவிர்த்து, கூட்டுறவு சங்கங்களில் உள்ள இந்த ரொக்க விற்பனை வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.